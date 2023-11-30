الدوري المصري، طلائع الجيش يخطف تعادلا قاتلا من الجونة (صور)

الدوري المصري، تعادل فريق الجونة مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

أهداف مباراة الجونة وطلائع الجيش

سجل هدف الجونة اللاعب راندريانانانتيناينا في الدقيقة 43، وخطف محمد فتح الله التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

تشكيل الجونة أمام طلائع الجيش

وكان علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساءً اليوم الخميس بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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أحمد مسعود في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - محمد الدغيمي - أليو جاتا

خط الوسط: عبدالله جلال - أحمد بلحاج - أيمن سعد

الهجوم: راندريانانانتيناينا - أشرف مجدي - جابريلا

تشكيل طلائع الجيش أمام الجونة

في حراسة المرمى.. محمد شعبان

في خط الدفاع.. حسن مجدي، خالد سطوحي، محمد فتح الله، أحمد متعب.

في خط الوسط.. فريد شوقي، علي حمدي، إسلام محارب.

في خط الهجوم.. يسري وحيد، جودوين تشيكا، كريم طارق

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والجونة بالدوري

ونقلت قناة اون تايم سبورت 2 مباراة طلائع الجيش والجونة بالدوري



حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أعلنت حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.



حكام مباراة الاتحاد ضد زد اف سي

وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد صلاح مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثاني وأسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.



حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

محمد التابعي الغازي حكما للساحة ويعاونه كلا من سيد نافع مساعد أول واحمد رشدي مساعد ثاني ومبروك نبيل حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومصطفي الشهدي حكم فيديو مساعد.



حكام مباراة طلائع الجيش ضد الجونة

محمد عباس مايو حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد عبدالغني مساعد أول ومصطفي حسين مساعد ثاني ومحمود وفا عاشور حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو وصبحي العمراوي حكم فيديو مساعد.

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة والأهلي مع سموحة.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة .. 0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية 0-0 (انتهت)

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة انتهت

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب انتهت

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت