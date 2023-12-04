أخبار الفن اليوم: القصف يدمر مواقع فنية وثقاقية حساسة بغزة.. ومفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها الوحيدة

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين ٤ ديسمبر عددا من الاحداث الفنية.. نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تربع مغني الراب الشاب “ويجز” على مؤشرات بحث جوجل ومختلف التريندات الرقمية وبالتحديد منصة “إكس”، وذلك بعد مهاجمته للناشط السياسي وائل غنيم، بسبب موقف الأخير من العدوان على غزة.

وبدأ الحديث بين ويجز ووائل على وصف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقاتلي حماس بـ"دواعش حماس". ليرد مغني الراب قائلًا: “دواعش إسرائيل سيقتلون هؤلاء الأبرياء بمجرد ما ينتهي التصوير، شتان الفرق بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة، مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي إلا على محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين، وأنت خير عينة، اليهودية بريئة منك يا ابن الصهيونية".

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استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب في قطاع غزة

كشف الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، قبل قليل، عن استشهاد أفراد عائلته في قطاع غزة إثر قصف صهيوني لمنزلهم.

وكتب كريم عبد الوهاب عبر “فيسبوك”: إنا لله وإنا إليه راجعون استشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتي منى العنتبلي وزوجها وطفلها الرضيع وعائلة زوجها في قصف صهيوني لبيتهم بغزة اليوم.

فيما تابع: اللهم اجعلهم وجميع شهدائنا بغزة وكل الأراضي الفلسطينية من أهل الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء.

كشفت وزارة الثقافة الفلسطينية عن تدمير عدة مناطق فنية وثقافية هامة جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

ومن أبرزها تلك المناطق جامعة غزة، ومكتبة الشروق الثقافية والمعرض الدائم للكتاب والمكتبة العامة لبلدية غزة، وجمعية ومسرح الوداد، قرية الفنون والحرف في غزة.

نعى اتحاد النقابات الفنية “التمثيلية والسينمائية والموسيقية” برئاسة المخرج عمر عبد العزيز الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد عن عُمر ناهز الـ٨١ عاما..

وقال المخرج عمر عبد العزيز عن الفنان الراحل إنه صاحب أعمال متميزة ساهمت فى تشكيل الوجدان الوطني والإنساني.. وأن إرثه الفني سيبقي خالدا إلى الأبد.

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بخطوبة ابنتها منة على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي في حفل عائلي خاص.

ونشرت مفيدة شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام” صورًا من حفل خطوبة ابنتها منة، وأرفقتها بتعليق: اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود.