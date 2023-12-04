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ثقافة وفنون

اتحاد النقابات الفنية ناعيا أشرف عبد الغفور: أعماله ساهمت في تشكيل الوجدان الوطني والإنساني

أشرف عبد الغفور،
أشرف عبد الغفور، فيتو

نعى اتحاد النقابات الفنية “التمثيلية والسينمائية والموسيقية” برئاسة المخرج عمر عبد العزيز الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد عن عُمر ناهز الـ٨١ عاما..

وقال المخرج عمر عبد العزيز عن الفنان الراحل إنه صاحب أعمال متميزة ساهمت فى تشكيل الوجدان الوطني والإنساني.. وأن إرثه الفني سيبقي خالدا إلى الأبد.

 

وشيعت جنازة الفنان أشرف عبد الغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد وفاته أمس الأحد إثر حادث سير، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

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وتتلقى أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور العزاء غدا الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

جنازة أشرف عبد الغفور 

 وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور والتي أقيمت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ومن أبرز الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورامي رضوان ودنيا سمير غانم وأحمد السقا وأحمد السعدني بالإضافة إلى أحمد حلمي وحنان مطاوع.

وشارك في صلاة الجنازة أيضا أحمد بدير وميرفت أمين وأحمد أبو داوود، كما دخلت ريهام عبد الغفور في نوبة بكاء شديدة بعد وفاة والدها.

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

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