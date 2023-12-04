الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بخطوبة ابنتها منة على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي في حفل عائلي خاص.

ونشرت مفيدة شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام” صورًا من حفل خطوبة ابنتها منة، وأرفقتها بتعليق: اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود.

مفيدة شيحة

كانت مفيدة شيحة قالت مؤخرًا: «مش هعمل قايمة لبنتي».

وجاء هذا التعليق ردًّا على الجدل الذي أثير مؤخرًا، إثر اكتفاء أب بمحافظة الدقهلية، على كتابة جملة «مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال»، في قائمة جهاز كريمته العروس قبل عقد قرانها، بدلًا من القائمة المعتادة التي يجبر العريس على التوقيع عليها قبل إتمام الزفاف، مؤكدة أنها خطوة إيجابية من هذا الأب لمواجهة هذه الظاهرة، كاشفة أنها ستفعل مثل ما فعل الأب.

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وأوضحت «شيحة»، خلال حلقة من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، التي تشارك في تقديمه رفقة الإعلامية سهير جودة، والفنانة الإعلامية منى عبد الغني، أنها تؤيد هذا التصرف من ذلك الأب، لكنها في الوقت ذاته أعربت أنها لا تمانع من الاعتماد على «قايمة زفاف معتدلة وغير مغالٍ بها»، كان من الممكن أن يلجأ إليها والد هذه العروسة، ليضمن حقوق ابنته، موجهة النصيحة للعروس نفسها، التي استضافتها هي وعريسها، خلال حلقة البرنامج.