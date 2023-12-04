الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تدمير جامعة غزة وقرية الفنون ومسرح الوداد إثر قصف صهيوني (صور)

جامعة غزة. فيتو
جامعة غزة. فيتو

كشفت وزارة الثقافة الفلسطينية عن تدمير عدة مناطق فنية وثقافية هامة جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

ومن أبرزها تلك المناطق جامعة غزة، ومكتبة الشروق الثقافية والمعرض الدائم للكتاب والمكتبة العامة لبلدية غزة، وجمعية ومسرح الوداد،  قرية الفنون والحرف في غزة.


كما تدمير متحف رفح يضم مئات من الأدوات المتعلقة بالتراث الفلسطيني القديم من أزياء وأدوات قديمة تعكس ثقافة البدو والفلاحين وسكان المدينة، وأهم الأزياء التراثية الفلسطينية.

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وقبل أيام أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريرًا حول ما تعرَّض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

 

بيان وزارة الثقافة الفلسطينية

وجاء في بيان وزارة الثقافة الفلسطينية: "كانت الوزارة قد رصدت من خلال تقريرها ما تعرضت له الممتلكات الثقافية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة، الذي استهدف البشر والشجر والحجر ودمر البنية التحتية الثقافية في القطاع، وما زال يواصل اعتداءاته على كل مقدَّرات شعبنا".

وتابع البيان: "حيث فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة خمسة عشر شهيدًا، ودمرت العديد من المراكز الثقافية عُرف منها خمس مكتبات ودور نشر في القطاع وستة مراكز ثقافية، بالإضافة إلى تصدع وتأثر العديد من المؤسسات الثقافية والفنية بضرر كلي أو جزئي، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتًا قديمًا إلى أضرار عديدة إضافة إلى مساجد وكنائس مثل كنيسة القديس برفيريوس العريقة وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، وميناء غزة القديم، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين مثل مركز رشاد الشوا، وجمعية نوى".

 

وزير الثقافة الفلسطيني

وقال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف: “إن استهداف الاحتلال للمثقفين والأدباء والفنانين في قطاع غزة الذين استشهدوا على أرض غزة هو استهداف للرواية الفلسطينية وللثقافة الوطنية ومكوناتها، وأن استهداف الاحتلال للقطاع الثقافي وشواهده، يأتي في سياق وحشية الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا وبحق أرضنا”.
 

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