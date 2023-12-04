وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

على مدار الساعات الماضية تربع مغني الراب الشاب “ويجز” على مؤشرات بحث جوجل ومختلف التريندات الرقمية وبالتحديد منصة “إكس”، وذلك بعد مهاجمته للناشط السياسي وائل غنيم، بسبب موقف الأخير من العدوان على غزة.

خناقة ويجز ووائل غنيم

وبدأ الحديث بين ويجز ووائل على وصف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقاتلي حماس بـ"دواعش حماس". ليرد مغني الراب قائلًا: “دواعش إسرائيل سيقتلون هؤلاء الأبرياء بمجرد ما ينتهي التصوير، شتان الفرق بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة، مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي إلا على محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين، وأنت خير عينة، اليهودية بريئة منك يا ابن الصهيونية”.

Advertisements

ويبدو أن رد “ويجز” على أفيخاي أثار غضب وائل غنيم، مما جعله يتهم ويجز بالوقوف فى صف حركة حماس والدفاع عنهم قائلًا: يا ويجز، حماس خطفت العواجيز والأطفال. حماس إرهابيين. توب لربك يا مجرد مغني تافه.



ويجز لوائل غنيم: اخرس يا جاسوس



سرعان ما رد عليه ويجز قائلًا: اخرس يا جاسوس.. لماذا يحق للمواطن الإسرائيلي العيش في الأمان فوق أرض مسروقة، في حين أن مواطنين عزل برضو أبرياء بيمارس عليهم البشائع الصهيونية من 75 سنة.. مشوفناكش بتقول إسرائيل قد ما بتقول حماس، ومغمض عينك على جرائم ناس قتلت من ناسك وسرقت أرضك، إلا إذا إنت قاعد مع ناسك وفي أرضك هناك يا أمريكاني.

https://x.com/Wegzkrofficial/status/1731626186738901383?s=20

وموخرًا.. أعلن المطرب ويجز عن مقاطعة تطبيقي "فيسبوك" و"ماسنجر"، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في عز الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.

وقال ويجز من خلال خاصية "الأستوري" عبر موقع "إنستجرام": “حذفت الفيسبوك وماسنجر الآن وحاسس بالخجل إني بستخدم انستجرام”.

وأضاف ويجز: "حذفتهم بسبب الإيرادات اللي بتروح لشركة ميتا وبتستثمر الفلوس دي في الإبادة الجماعية، وأنا في انتظار منصة مجانية لنا للتحديث دون أن نسكت، كلنا زهقنا من كلامهم على أي حال".

تعليق ويجز على حرب غزة

وكان ويجز قال: “من وجهة نظري مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديمقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم أمشي عليه عشان تبقى هي دي الحرية، وأول ما أطلع براه يبقى دا مش حرية ولا حاجة، نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك، وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن ما تبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك”.

وأضاف خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية: “مثلا الاستخبارات الأمريكية (CIA) مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة والجو جميل يعني، الناس دي عارفة كويس هي بتعمل إيه، وأدام الناس كلها، دا اللي أنا بتكلم فيه أنا دوري بقى كبني آدم إيه، أنا دوري أن أنا أوصل صوتي، وأتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين أو عبط عشان نبقى عارفين أو حاجة زي دي تعدي علينا عادي”.

واختتم: "طبعا في ناس بتتفرج عليه ومصدقاه فتغيب يعني أكيد ما تقوليش آه غارات على غزة، وفي الآخر تجيب لي بيت واقف واخد طلقتين، يعني دا مش البيت اللي اتقصف، ودي مش الصورة الحقيقية".