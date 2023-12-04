الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب في قطاع غزة

كريم عبدالوهاب، فيتو
كريم عبدالوهاب، فيتو

كشف الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، قبل قليل، عن استشهاد أفراد عائلته في قطاع غزة إثر قصف صهيوني لمنزلهم.

 

وكتب كريم عبد الوهاب عبر “فيسبوك”: إنا لله وإنا إليه  راجعون استشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتي منى العنتبلي وزوجها وطفلها الرضيع وعائلة زوجها في قصف صهيوني لبيتهم بغزة اليوم.

 

فيما تابع: اللهم اجعلهم وجميع شهدائنا بغزة وكل الأراضي الفلسطينية من أهل الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وألهم ذويهم وألهمنا الصبر والسلوان وعوضنا جميعا فيهم خيرا وانتقم من الصهاينة المجرمين وكل من يدعمهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

Advertisements

وقبل أيام أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريرًا حول ما تعرَّض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

 

بيان وزارة الثقافة الفلسطينية

وجاء في بيان وزارة الثقافة الفلسطينية: "كانت الوزارة قد رصدت من خلال تقريرها ما تعرضت له الممتلكات الثقافية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة، الذي استهدف البشر والشجر والحجر ودمر البنية التحتية الثقافية في القطاع، وما زال يواصل اعتداءاته على كل مقدَّرات شعبنا".

 

وتابع البيان: "حيث فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة خمسة عشر شهيدًا، ودمرت العديد من المراكز الثقافية عُرف منها خمس مكتبات ودور نشر في القطاع وستة مراكز ثقافية، بالإضافة إلى تصدع وتأثر العديد من المؤسسات الثقافية والفنية بضرر كلي أو جزئي. 

 

كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتًا قديمًا إلى أضرار عديدة إضافة إلى مساجد وكنائس مثل كنيسة القديس برفيريوس العريقة وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، وميناء غزة القديم، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين مثل مركز رشاد الشوا، وجمعية نوى".

 

وزير الثقافة الفلسطيني

وقال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف: “إن استهداف الاحتلال للمثقفين والأدباء والفنانين في قطاع غزة الذين استشهدوا على أرض غزة هو استهداف للرواية الفلسطينية وللثقافة الوطنية ومكوناتها، وأن استهداف الاحتلال للقطاع الثقافي وشواهده، يأتي في سياق وحشية الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا وبحق أرضنا”.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة كريم عبد الوهاب القطاع الثقافي الفلسطيني

مواد متعلقة

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

تدمير جامعة غزة وقرية الفنون ومسرح الوداد إثر قصف صهيوني (صور)

الأكثر قراءة

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك

تفاصيل التحقيقات في مصرع أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.. توجيه تهمة القتل الخطأ لفنان تشكيلي.. والتقرير الطبي يكشف مفاجأة

أخبار الرياضة اليوم: أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي بالمونديال.. فتوح يغازل الزمالك.. وإخلاء سبيل حسين الشحات

شبانة يكشف مصير موديست مع الأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في جرام الذهب، تحديث لحظي للمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية