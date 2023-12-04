حريق يلتهم شقة سكنية في قنا
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمحافظة قنا دون وقوع خسائر بشرية.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمركز قنا وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وفرض كردون أمنى وحاصرت قوات الحماية ألسنة اللهب ومنعت خطر الامتداد وتبين أن الحريق نشب فى الطابق الرابع داخل عقار مكون من 5 طوابق.
وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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