حبس 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في عدد من المحافظات

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة حيازة كميات من المخدرات قبل ترويجها.



كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية واصل بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - كفر الشيخ- أسيوط) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن الجيزة

وتم ضبط (شخص - له معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، والآيس" - فرد محلى - عدد من الطلقات).

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مديرية أمن كفر الشيخ

كما تم ضبط (مزارع، سائق "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة ربع نقل).

مديرية أمن أسيوط

وتم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 16 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طبنجة – 2 فرد محلى - 8 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائر قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) لاستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وعُثر بحوزته على(كمية من مخدر الحشيشوزنت2,400 كيلوجرام).

و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.