دعوى لمنع الحكومة الهولندية من تصدير أجزاء طائرات إف 35 للاحتلال الإسرائيلي

رفعت جماعات حقوقية في هولندا دعوى مستعجلة لمنع تصدير الحكومة الهولندية أجزاء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الجماعات الحقوقية أمام المحكمة اليوم الاثنين إن الصادرات قد تجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة.

منع الحكومة الهولندية من تصدير أجزاء طائرات اف 35

وتستضيف هولندا أحد المستودعات الإقليمية العديدة لأجزاء من طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة التي تُوزع بعد ذلك على الدول التي تطلبها بما فيها دولة الاحتلال.

وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها منظمة أوكسفام نوفيب، الفرع الهولندي للمنظمة الخيرية الدولية، إن إسرائيل تستخدم الطائرات خلال هجمات في غزة أدت إلى مقتل مدنيين.

وأضافت أن منع قتل المدنيين أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.

وقالت المحامية ليزبث زيجفيلد في دعوى مستعجلة أمام محكمة لاهاي الجزئية "يجب على الدولة (الهولندية) وقف تسليم أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل فورا".

وأضافت "هذا هو التزامها بموجب... المادة الأولى من اتفاقيات جنيف ومعاهدة الإبادة الجماعية الهادفة إلى منع الإبادة الجماعية كما أنه التزامها بموجب قانون التصدير".

من ناحية اخرى كشف قائد عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اكتمال مهمة قوات الاحتلال البرية في شمال قطاع غزة.

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انتهاء الهجوم البري على شمال قطاع غزة



ونقلت وكالة "رويترز"، عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي هشام إبراهيم اليوم الاثنين، قوله:" إن قواته والقوات البرية الأخرى على وشك إنجاز مهمتهم في شمال غزة، مضيفًا أنهم يعملون في أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني."

وأضاف القائد الإسرائيلي:" لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: هو القضاء على حركة حماس".

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الاثنين أن 3 من جنوده أصيبوا بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت فضائية "الجزيرة " نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدانا فلسطينا ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

قوات الاحتلال توسع قصفها لمناطق غزة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وسعت من عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر اليوم الإثنين، استهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين" اليوم الإثنين إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

في الأثناء أفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت الوكالة إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.