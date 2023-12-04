الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، والاحتلال يرد بقصف جوي

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

 شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات جوية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي شنه حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

 

إطلاق عشرات الصواريخ من حزب الله باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلية 
 وذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم الاثنين، إن حزب الله أطلق ٢٠ صاروخا على مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أمس  الأحد، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

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حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وقال  حزب الله في البيان الصادر عنه  إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.
وأطلق حزب الله اللبناني اليوم صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة  الجليل شمالي دولة الاحتلال  الإسرائيلية.

ويوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
 

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حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بصاروخ مضاد للدروع

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 وذكر حزب الله اللبناني في بيانه الصادر: "استهدفنا أيضا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".         

 

إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل

 وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

ونفذ حزب الله 5 استهدافات يوم  الجمعة الماضية  مع انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.
وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.

 

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