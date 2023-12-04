جلسة طارئة للصحة العالمية بشأن الوضع الصحي في غزة
أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر الجاري لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة.
وذكرت الوثيقة، أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.
وبدورها أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني لا تطاق.
وأكدت سبولياريتش عبر منصة "إكس"، "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات دون عوائق"، مؤكدة "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.