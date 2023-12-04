الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جلسة طارئة للصحة العالمية بشأن الوضع الصحي في غزة

الصحة العالمية، فيتو
الصحة العالمية، فيتو

 أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر الجاري لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة.

وذكرت الوثيقة، أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.

وبدورها أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني  لا تطاق.

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وأكدت سبولياريتش عبر منصة "إكس"، "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات دون عوائق"، مؤكدة "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".

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