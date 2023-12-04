الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط مقاول وسائقين هاربين من 100 حكم قضائى فى البحيرة

ضبط متهمين،فيتو
ضبط متهمين،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من  ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 43 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5 شهور و19 يوما وكفالات وغرامات مالية).
 

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وضبط (مقاول - محكوم عليه فى 36 حكم "مُستأنف، جزئى، غرامة".. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية).
 

و ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 21 حكم "جزئى".. بإجمالى مدة وحبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية).
 

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 و بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك  فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

 

 

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