ضبط مقاول وسائقين هاربين من 100 حكم قضائى فى البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 43 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5 شهور و19 يوما وكفالات وغرامات مالية).



وضبط (مقاول - محكوم عليه فى 36 حكم "مُستأنف، جزئى، غرامة".. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية).



و ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 21 حكم "جزئى".. بإجمالى مدة وحبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية).



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و بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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