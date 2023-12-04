ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، شخصين لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "بدون ترخيص" بالقليوبية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما بدون ترخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (18 قطعة سلاح نارى – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.