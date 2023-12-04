ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كميات من المخدرات بالجيزة وأسيوط

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - كفر الشيخ- أسيوط) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخص - له معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، والآيس" - فرد محلى - عدد من الطلقات).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (مزارع، سائق "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة ربع نقل).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 16 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طبنجة –

2 فرد محلى - 8 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").



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وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



