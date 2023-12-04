الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط عامل بالغربية للتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه

تنقيب عن الآثار،فيتو
تنقيب عن الآثار،فيتو

  ألقت مباحث الغربية، القبض على عامل  لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

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 تلقى مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بلاغا بقيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنه، وعثر بداخله على (حفرة - وأدوات التنقيب).. وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته. 
 

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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اعمال الحفر مركز شرطة بسيون مديرية أمن الغربية لتنقيب عن الاثار

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