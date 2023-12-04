المرور تعيد فتح طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين بعد انقشاع الشبورة المائية
قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الاثنين، إعادة فتح طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين عقب انقشاع الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
فتح طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين بعد انقشاع الشبورة المائية
كانت غرفة عمليات المرور رصدت شبورة مائية تحجب الرؤية أمام قائدى السيارات وعلى الفور قامت الخدمات المرورية بغلق الطريقين لحين تحسن الأحوال الجوية.
وعقب تحسن الأحوال الجوية ورد إخطار إلى غرفة العمليات بتحسن الأحوال وتم إعادة فتح الطريقين.
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