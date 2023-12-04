الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

بالأسماء، 21 مصريا يحصلون على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات،فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية رقم 2312 لسنة 2023 انه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مادة 1 - يُـؤذن لكل من الواحـد والعشـرين مواطنًا ( أولهم يوسف نبيل قطب محمد وآخرهم  أحمد وائل زكريا حسان ) بالحصول على جنسيات أجنبية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1 -يوسف نبيل قطب محمد الجيزة 29/9/2003 الأمريكية

 2-  عمر حاتم أحمد حلمى عبد القادر أمريكا 23/11/1995 الأمريكية 

3  -نور الدين حسن عباس إبراهيم أمريكا 27/7/2002 الأمريكية 

4  -عمر هشام محمد محمود محمود خيرت راضى القاهرة 3/10/2003 الأمريكية 

5  -محمود محمد محمود محمد رضوان بدير هولندا 9/2/2003 الهولندية 

6- هدى على رمضان على الغزالى الإسكندرية 10/6/1985 الهولندية 

7- وفاء محمد عبد المنعم حسنين المنيا 10/10/1988 الهولندية

 8- آية محمد أحمد خليل القليوبية 30/9/1997 الهولندية.

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9 -يوسف دسوقى دسوقى مصطفى الجمل إيطاليا 8/12/2001 الإيطالية 

10  -بافلى سلامة جويد سلامة قدوس الإسكندرية 12/5/2001 الإيطالية

 11- أحمد رفعت شفيق أحمد مصطفى شلبى الدقهلية 7/2/1976 الإيطالية

 12- جسام أحمد محمد أحمد شحاته السودان 15/12/2001 السودانية

 13- بيتر ناصر لويس أيوب السودان 18/3/2006 السودانية 

14  -عز الدين أحمد سند سند إبراهيم السعودية 21/7/2000 الجزائرية.

 15- عبد الرحمن أحمد منير الرافعى الإمارات 1/4/2005 المغربية

 16- تادل جمال الدين محمد غيث القاهرة 5/10/1974 السلوفانية

 17 -محمد شريف عبد الرحمن أحمد المدنى القاهرة 11/1/2002 سانت كيتس 

18 - مصطفى رأفت محمد محمود طه القاهرة 11/5/1994 الفرنسية 

19 - سمير أحمد محمد أسعد عبد العزيز فرنسا 11/5/1996 الفرنسية 

20 - أمير إيهاب عدلى نجيب الكويت 3/5/1994 الكندية 

21 - أحمد وائل زكريا حسان بورسعيد 9/9/1999 التركية

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