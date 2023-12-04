نشرة الأخبار، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال غزة، ريهام عبدالغفور تنعي والدها

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



تفتتح القيادة السياسية اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

Advertisements



أفادت فضائية "الجزيرة"، في خبر عاجل لها، باستشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

26 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين في قصف الاحتلال لمنزلين في رفح

استشهد 26 مواطنا بعـد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 26 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب القطاع.



أكد الدكتور أحمد الكحلوت، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الاحتلال يحاول التقدم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته، بعد قصفه بالطيران وسقوط عشرات الشهداء في ساحة المستشفى، موضحا: "لا نستطيع دفن الشهداء"، وفقا لتصريحات لفضائية "الجزيرة".



أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب، ويتسبب في خسائر فادحة في صفوف الأطفال.

وقال إلدر في منشور على حساب المنظمة على منصة "إكس": "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

أفادت فضائية “الجزيرة " في خبر عاجل لها نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.



كشفت وسائل إعلام عبرية، أن محكمة إسرائيلية ستنظر، اليوم الإثنين، في قضايا الكسب غير المشروع وتهم الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جلسات استماع للأدلة

وكان مكتب المدعي العام في “إسرائيل”، قد أعلن أن جلسات الاستماع للأدلة في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستستأنف الأسبوع المقبل، للنظر في هذه القضايا.

فيما أعلنت إدارة المحاكم الإسرائيلية انتهاء إعلان حالة الطوارئ الخاصة في المحاكم والهيئات القضائية التي أعلنت بسبب الحرب على غزة، وإذا لم يتم إجراء تغييرات غير عادية في اللحظة الأخيرة، فستستأنف محاكمة نتنياهو، حيث ستعقد له 3 جلسات استماع في التهم الموجهة له، وفقًا لما جاء في الإعلام العبري.



أكدت القيادة المركزية الأمريكية، وقوع أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.

صاروخ ودرون

وأوضحت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة إكس، اليوم الإثنين، أن المدمرة الأمريكية (كارني) استجابت لطلبات استغاثة من سفن تجارية "وقدمت المساعدة".

كما أضافت أن المدمرة رصدت في الهجوم الأول صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على السفينة (يونيتي اكسبلورر).



ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أنه تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أمريكي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية.

إلى ذلك، قال مصدران مطلعان على مجرى التحقيق للوكالة، إنه تم القبض على روتشا (73 عاما) في ميامي يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أحد المصادر أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية".. وتعهدت الوزارة بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة اليوم الاثنين.



قال الجيش الصيني اليوم الإثنين: إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لـجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان: "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.



أعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك، الأحد، أن رجلا طعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت، وأصاب شرطيان بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة الأمريكية.



توفي 47 شخصا على الأقل وأصيب 85 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال تنزانيا، حسبما أفاد مسئول محلي الأحد، محذّرا من ارتفاع الحصيلة.

وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت الماضي على مدينة كاتيش شمال تنزانيا، الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، وفق ما أعلنت جانيث مايانج، مفوضة منطقة هانانج، موضحة: "قتل حتى الآن 47 شخصا وأصيب 85 آخرون بجروح، وهذا العدد سيرتفع على الأرجح".



عثر على جثث 11 متنزها على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسئول إنقاذ محلي اليوم الإثنين.

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الراحل أشرف عبد الغفور الذي غيبه الموت مساء أمس الأحد في حادث مأساوي.

وكتبت ريهام عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كدة.. هتوحشني أوي يا حبيبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي، وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي".

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وأبناء الجاليات المصرية.

وذلك في إطار أعمال غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، رئيس غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج.



فاز نادي الزمالك على سوار الغيني، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

رقم غائب عن الزمالك

الزمالك حقق الانتصار الثاني على التوالي في بداية مشواره بمرحلة المجموعات خلال مشاركاته الإفريقية لأول مرة منذ عام 2015، وكان حينها يشارك في الكونفدرالية أيضًا.

وحقق الزمالك في نسخة كأس الكونفدرالية 2015 الفوز على حساب الصفاقسي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في أول جولتين بمرحلة المجموعات.