الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور ناعية والدها: «هتوحشني أوي يا حبيبي»

الفنانة ريهام عبد
الفنانة ريهام عبد الغفور ووالدها، فيتو

أشرف عبد الغفور، نعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الراحل أشرف عبد الغفور الذي غيبه الموت مساء أمس الأحد في حادث مأساوي.

وكتبت ريهام عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كدة.. هتوحشني أوي يا حبيبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي، وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي".

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل مساء أمس الأحد، الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

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وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

أشرف عبد الغفور 

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور من مواليد عام ١٩٤٢، في مدينة المحلة الكبرى، بدأ اهتمامه بالفن في المرحلة الثانوية، ولم يكن لديه في عمر الـ14 عامًا النضج الكافي لرؤية الأعمال المسرحية، حيث كانت السينما تعني له العالم المبهر الجاذب، ولم يكن يهتم بالممثل فقط، لكنه كان يضع في حساباته المخرج أيضًا، ومدير التصوير والسيناريست، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية التجارة، جامعة عين شمس، وقضى فيها عامين، لكنه قرر تغيير قبلته والتفرغ للفن، بعدما أُعلن عن افتتاح المعهد العالي للسينما، والذي كان يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط، فتقدم وقتها بأوراق الالتحاق، ونجح في اختبار القبول.

وكانت انطلاقته الفنية من خلال المسرح في عام ١٩٦٢ من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها مسرحيات سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون.

هاني سلامة ينعي أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة

أحمد العوضي ينعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

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