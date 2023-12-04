بدء التحقيقات في قضايا الفساد والكسب غير المشروع المتهم فيها نتنياهو، اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن محكمة إسرائيلية ستنظر، اليوم الإثنين، في قضايا الكسب غير المشروع وتهم الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جلسات استماع للأدلة

وكان مكتب المدعي العام في “إسرائيل”، قد أعلن أن جلسات الاستماع للأدلة في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستستأنف الأسبوع المقبل، للنظر في هذه القضايا.

فيما أعلنت إدارة المحاكم الإسرائيلية انتهاء إعلان حالة الطوارئ الخاصة في المحاكم والهيئات القضائية التي أعلنت بسبب الحرب على غزة، وإذا لم يتم إجراء تغييرات غير عادية في اللحظة الأخيرة، فستستأنف محاكمة نتنياهو، حيث ستعقد له 3 جلسات استماع في التهم الموجهة له، وفقًا لما جاء في الإعلام العبري.

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3 قضايا فساد

في غضون ذلك، يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاث قضايا فساد في “إسرائيل”، ووجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بمنحه مزايا لرجال الأعمال مقابل تغطية إعلامية إيجابية عنه وعن زوجته سارة نتنياهو، وهو ما يضاعف المتاعب لنتنياهو الذي بات مستقبله السياسي على المحك، ويواجه انتقادات حادة على خلفية إدارته للحرب على قطاع غزة.