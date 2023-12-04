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رياضة

الزمالك يحقق رقما إفريقيا غائبا منذ 2015

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، فاز نادي الزمالك على سوار الغيني، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

رقم غائب عن الزمالك 

الزمالك حقق الانتصار الثاني على التوالي في بداية مشواره بمرحلة المجموعات خلال مشاركاته الإفريقية لأول مرة منذ عام 2015، وكان حينها يشارك في الكونفدرالية أيضًا.
وحقق الزمالك في نسخة كأس الكونفدرالية 2015 الفوز على حساب الصفاقسي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في أول جولتين بمرحلة المجموعات.
 

 

 

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني 

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

 

 

قائمة سوار الغيني

وضمت قائمة سوار الغيني كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

نقلت مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب إفريقي أبونجيل توم.

 

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