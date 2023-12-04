الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال يعتقل 35 طبيبًا، ولا نستطيع دفن الشهداء

العدوان يواصل قصف
العدوان يواصل قصف غزة، فيتو

الهجوم البري على غزة، أكد الدكتور أحمد الكحلوت، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الاحتلال يحاول التقدم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته، بعد قصفه بالطيران وسقوط عشرات الشهداء في ساحة المستشفى، موضحا: "لا نستطيع دفن الشهداء"، وفقا لتصريحات لفضائية "الجزيرة".

وأضاف: "المستشفى يضم أقساما للأطفال والخدج وهو مأوى لآلاف النازحين، وأن قصف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان يدل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومتعمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل ذلك مباني المستشفيات".

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وأوضح: "جيش الاحتلال قصف أكثر من 14 مستشفىً بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وحاول اغتيال العديد من الأطباء، وقام باعتقال 35 طبيبًا وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار إلى أنه لا يمكن إخلاء المستشفى طالما فيه مرضى وأطفال خدج بالإضافة للجـرحى والنازحين، ونفاضل بين الحالات ونجري العمليات فقط لإنقاذ الجرحى ولا نستطيع رعايتهم بعد العمليات.

استهداف مستشفى كمال عدوان 

استهدف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة حيث أسفر قصف إسرائيلي مساء اليوم عن اشتعال النيران بمحطة وقود السنافور في حي التفاح بمدينة غزة، كما أوقع عددا من الشهداء والمصابين بعضهم من عناصر الدفاع المدني.


في السياق ذاته، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مخبز البركة وجمعية دار اليتيم في شارع البيئة بدير البلح، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية للقطاع.
 

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة في غزة

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

10 آلاف غارة إسرائيلية على قطاع غزة

كذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أمس الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد على 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.

طيران الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان، وسقوط عشرات الشهداء (فيديو)

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