132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

تنزانيا، توفي 47 شخصا على الأقل وأصيب 85 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال تنزانيا، حسبما أفاد مسئول محلي الأحد، محذّرا من ارتفاع الحصيلة..

وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت الماضي على مدينة كاتيش شمال تنزانيا، الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، وفق ما أعلنت جانيث مايانج، مفوضة منطقة هانانج، موضحة: "قتل حتى الآن 47 شخصا وأصيب 85 آخرون بجروح، وهذا العدد سيرتفع على الأرجح".

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وقدمت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، الموجودة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، "تعازيها"، مشيرة إلى أنها أمرت بتوزيع مواد الإغاثة لمساعدة الضحايا.

أمطار غزيرة وفيضانات

وبعدما شهد شرق إفريقيا جفافًا غير مسبوق، تعرّض لأسابيع لأمطار غزيرة وفيضانات مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال، كما خلّفت أكثر من 300 حالة وفاة في المنطقة.