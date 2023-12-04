بتهمة التجسس لصالح كوبا، اعتقال سفير أمريكي سابق

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أنه تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أمريكي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية.

إلى ذلك، قال مصدران مطلعان على مجرى التحقيق للوكالة، إنه تم القبض على روتشا (73 عاما) في ميامي يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أحد المصادر أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية".. وتعهدت الوزارة بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة اليوم الاثنين.

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تدخل في السباق الرئاسي لعام 2002

وحسب الوكالة، عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. ونوهت بأنه أثناء عمله سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.

ووفق الوكالة، حذر الدبلوماسي المذكور، سلطات بوليفيا قبل عدة أسابيع من التصويت من أن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لهذه الدولة إذا تم انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.