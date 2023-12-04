مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شرسة مع المقاومة بشمال غزة

الهجوم البري فى غزة ، أفادت فضائية “الجزيرة " في خبر عاجل لها نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

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واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

قوات الاحتلال توسع قصفها لمناطق غزة

وكانت القوات الإسرائيلية قد وسعت من عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر اليوم الإثنين، استهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين" اليوم الإثنين إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

في الأثناء أفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت الوكالة إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.

قصف في رفح



وفي جنوب قطاع غزة، استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح.

وأنارت قنابل مضيئة ألقت بها طائرات إسرائيل السماء فوق مناطق واسعة من وسط خان يونس وشمالها ليل الأحد، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نقل عملياته البرية إلى جنوب قطاع غزة.

قنابل مضيئة



كذلك أظهرت لقطات تلفزيونية القنابل تضيء أفق خان يونس، بينما سُمع صوت أزيز الطائرات المسيّرة التي يعرفها الفلسطينيون باسم الزنانة.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، استهدفت القوات الإسرائيلية بقصف مباشر موقع الدفاع المدني في منطقة السنافر بحي التفاح شرق المدينة ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الدفاع المدني وإصابة 10 آخرين على الأقل ومن بينهم المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل.

استهداف مستشفى كمال عدوان



كذلك سقط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، حيث يقيم فيها أكثر من سبعة آلاف نازح، وفقا لتصريح للمدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش نقلته عنه وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

وأضاف أن هناك أربعة مستشفيات صغيرة في شمال قطاع غزة هي التي تقوم بإنقاذ المرضى والجرحى.