11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

بركان إندونيسيا ، عثر على جثث 11 متنزها على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسئول إنقاذ محلي اليوم الإثنين.

وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانج "ثمة 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا على 14، هم ثلاثة أحياء و11 قتيلا".

Indonesian rescuers have found the bodies of 11 climbers after the eruption of the Mount Merapi volcano in West Sumatra, Indonesia 🇮🇩 | 3 December 2023 #MountMerapi #Merapi #volcano #eruption #Indonesiapic.twitter.com/eZPr7LIMZl Advertisements December 4, 2023

إجلاء عشرات المتنزهين

وثار بركان في غرب إندونيسيا أمس الأحد مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسئولون.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

وبدأ ثوران البركان الأحد الساعة 14,54 بالتوقيت المحلي. وقال عبد المالك: إن هناك ما مجموعه 75 متنزها كانوا على الجبل منذ السبت ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.

العدد الحقيقي للمفقودين غير واضح

وقد لا يخطر بعض المتنزهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير المعروفين غير واضح.

وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين في بيان إن الرماد رصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيرا إلى أن "الثوران لا يزال مستمرا".

#Indonesia | Marapi volcano in West Sumatra province erupted, spewing volcanic ash as high as 3,000 metres (9,843 ft) into the air. pic.twitter.com/rwRjfiJhDd — DD India (@DDIndialive) December 4, 2023

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألفا آخرين.

وكانت تلك أعنف ثورة له منذ العام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالى 60 شخصا حتفهم بسبب ثوران آخر.