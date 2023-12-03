دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يتلقى خسارته الأولى منذ 16 مباراة.. الوداد المغربي والنجم الساحلي «زيرو نقاط».. رقم مميز لبيترو أتلتيكو.. وخسارة بيراميدز «الأبرز»

دوري أبطال أفريقيا، شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، العديد من المفاجآت أبرزها خسارة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز والوداد المغربي والنجم الساحلي.

مازيمبي يلحق بصن داونز خسارته الأولي

حقق مازيمبي الكونغولي، فوزا صعبا على حساب ضيفه صن داونز، بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى صن داونز، أول هزيمة في دوري أبطال أفريقيا منذ 16 مباراة على التوالي، منذ خسارته أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1-2 يوم 16 أبريل 2021 في النسخة قبل الماضية.

وأحرز هدف اللقاء، جلودي ليكونزا في الدقيقة 60، بينما ألغى الحكم المغربي رضوان جيد، هدفا لصالح صن داونز بداعي التسلل.

أرقام سلبية للوداد المغربي بعد الخسارة أمام أسيك

وتلقي الوداد المغربي الخسارة الثانية علي التوالي في دور مجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته أمام مضيفه أسيك أبيدجان بهدف نظيف، في الجولة الثانية.

وكان الفريق المغربي قد استهل مشواره في دور المجموعات، بالخسارة 0-1 أمام ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني.

وللمرة الأولى يخسر الوداد في مباراتي الافتتاح بدور المجموعات، كما عجز الوداد عن هز الشباك في بطولات أفريقيا للمباراة الثالثة على التوالي، منذ خسارته أمام صن داونز في إياب نهائي الدوري الأفريقي، مرورا بمباراتي جوانينج جالاكسي وأسيك أبيدجان.

كما خسر الوداد للمباراة الرابعة تواليا في كافة المسابقات، بعد هزيمته أمام صن داونز بالدوري الأفريقي، وجوانينج جالاكسي وأسيك في دوري الأبطال، والجيش الملكي في الدوري المغربي.

كما أنها الهزيمة الخامسة للوداد في آخر 6 مباريات، باحتساب هزيمته في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي أمام الترجي التونسي.

بيترو أتلتيكو يحقق العلامة الكاملة

وحقق بيترو أتلتيكو الألنجولي العلامة الكاملة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية.

وتلقي النجم الساحلي التونسي الخسارة بهدفين دون رد أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي الفريق الأنجولي، اللاعب أليكساندري جويديس في الدقيقتين (45+4) و67.

وتصدر بيترو أتلتيكو، جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تذيل النجم الساحلي، الترتيب بلا نقاط.

الوداد والنجم الساحلي زيزو نقاط

ولم ينجح الوداد المغربي والنجم الساحلي في حصد أي نقطة في دور المجموعات بعد إنتهاء الجولة الثانية.

واشتعلت المنافسة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية بمشاركة 16 فريقا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق بالمجموعة الأولى وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط

2- مازيمبي 3 نقاط

3- نواذيبو 3 نقاط

4- بيراميدز 3 نقاط

جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

وتصدر أسيك وجالاكسي البتسواني قمة المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الثانية ولكل منهما 4 نقاط فيما احتل الوداد ذيل المجموعة.

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1- أسيك 4 نقاط

2- جالاكسي 4 نقاط

3- سيمبا نقطتين

4- الوداد بلا نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

تصدر بترو أتلتيكو قمة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية وجاء الترتيب كالتالي

1- بترو أتلتيكو 6 نقاط

2- الهلال 3 نقاط

3- الترجي 3 نقاط

4- النجم الساحلي بلا نقاط

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

1- الأهلي 4 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

3- ميدياما 3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة واحدة

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وشهدت الجولة الثانية خسارة الوداد المغربي والنجم الساحلي للمباراة الثانية علي التوالي في دور المجموعات، كما حقق ميدياما الفوز علي شباب بلوزداد، وتلقي بيراميدز الخسارة أمام نواذيبو الموريتاني وصن داونز الهزيمة أمام مازيمبي.

كما شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقا إحراز 15 هدفا، مقابل 16 هدفا بالجولة الأولي.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز

جوانينج جالاكسي 0-0 سيمبا

أسيك 1-0 الوداد

الهلال 3-1 الترجي

النجم الساحلي 0-2 بترو إتلتيكو

ميدياما 2-1 شباب بلوزداد

يانج أفريكانز 1-1 الأهلي

وكانت نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

الوداد المغربي 0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا



الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا



الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024



المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا



الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري