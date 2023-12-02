ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

دوري أبطال أفريقيا، اشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية وذلك بعدما حقق مازيمبي الفوز علي صن داونز 1-0، ونواذيبو الموريتاني الفوز علي بيراميدز 2-0.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط

2- مازيمبي 3 نقاط

3- نواذيبو 3 نقاط

4- بيراميدز 3 نقاط

جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

وكانت نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

الوداد المغربي 0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

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مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي.

المجموعة الرابعة: الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024.

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري