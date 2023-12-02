الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

أسيك ميموزا يذيق الوداد المغربي الخسارة الثانية على التوالي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

الوداد، فيتو
الوداد، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، فاز فريق أسيك ميموزا الإيفواري على نظيره الوداد المغربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

أهداف مباراة الوداد المغربي وأسيك ميموزا

سجل هدف أسيك ميموزا اللاعب كاراموكو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

 

وتلقى الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا الخسارة أمام جالاكسي البتسواني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في دور المجموعات في ملعب الوداد بالمغرب في مفاجأة من العيار الثقيل قبل أن يخسر اليوم مجددًا أمام أسيك ميموزا.

تشكيل الوداد أمام أسيك ميموزا

وكان عادل رمزي المدير الفني للوداد المغربي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
 

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أنس سرغات - يحيى عطية الله - أرسين زولا - جمال الدين حركاس.

الوسط: يحيى جبران - زكرياء الدراوي - العلمي أحناش.

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الهجوم: حمدو الهوني - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.

وتلقى الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا الخسارة أمام  جالاكسي البتسواني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في دور المجموعات في ملعب الوداد بالمغرب في مفاجأة من العيار الثقيل.

وجاءت نتائج الجولة الأولى بمجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا 

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

 

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي 

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني 

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

 

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

 

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

 

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

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