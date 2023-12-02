الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

خلص عليه بشومة، مصرع شخص على يد جاره في الدقهلية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي شخص مصرعه على يد جاره في  قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، عقب مشاجرة بينهما، ضرب على إثرها المتهم المجني عليه بشومة على رأسه.

 

وكان  اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات الجيرة بقرية ميت تمامة التابعة للمركز ومصرع أحدهم عقب تلقيه ضربة بشومة على يد الآخر.
 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلا من هاني محمد  فودة، 52 عامًا، وجاره ويدعى محمد حامد زياده، 55 عاما، بسبب خلافات الجيرة أدت إلى قيام الثاني بضرب الأول بشومة على رأسه مما أدى إلى مصرعه.

 

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تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

قتل شقيقه دهسا بسيارته

وعلى صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل،  لخلاف علي الميراث.

 

وكانت محافظة الدقهلية شهدت أمس واقعة مماثلة، حيث تخلص أخ من شقيقه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية بعدما دهسه بسيارته لخلافات بينهما على الميراث.

 

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال  مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وأمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.

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