الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حوادث سير متفرقة بأسوان

حوادث سير،فيتو
حوادث سير،فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى اشتعالها، بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مدير مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ما أدى إلى اشتعالها بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية الغنيمية التابعة لمركز ادفو. 

 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقى العلاج اللازم، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص ومصرع شخص آخر تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

 

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كما تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وجار رفع آثار الحادث حتى لا يعيق الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب ٦ آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة أسوان وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مدير مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة أخرى فى طريق ابو سمبل الدولى الكيلو ١٧٥

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ٦ آخرين وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى أبوسمبل الدولى وجثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة،وجار اتخاذ الآجراءات القانونية اللازمة.

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​ أسوان اسعاف الطريق الصحراوي إدفو مستشفي

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