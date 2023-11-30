الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

بالصور، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتي ملاكي بالشروق

جانب من تصادم سيارتي
جانب من تصادم سيارتي الشروق، فيتو


لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ٣ أشخاص اآخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي باتجاه الجامعة البريطانية بطريق الشهداء بالشروق، وعززت هيئة الإسعاف ب٣ سيارات لموقع الحادث.

وتم نقل المصابين لأقرب مستشفي، كما تم نقل الجثتين لأقرب مشرحة بعد معاينة فريق من النيابة العامة لموقع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
 

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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