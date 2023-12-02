السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة المناخ بدبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة المناخ بدبي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم  بالتهنئة إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنيًا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي. 

كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب ٢٨".

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والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع  يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل سوابق التعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك النرويجية في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا.

كما تم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد كلٍ من قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية.

 

وأكد الجانبان أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها.

 

كما شدد  الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.


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الاحتفال باليوم الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة النظيفة

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