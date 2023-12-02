نتنياهو: تمكنا من استعادة 110 من الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية

العملية البرية في غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعادة 110 من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، موضحًا: «كانت لنا مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى».

انقاذ الأسرى الإسرائيليين

وأضاف وفقًا لتصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «سنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ الأسرى»، مؤكدًا استمرار القتال في غزة وتوجيه الجيش بمواصلة الضغط العسكري.

إستراتيجية إسرائيل

وانتقد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، إستراتيجية إسرائيل الحالية تجاه غزة، معبرًا عن رفض بلاده إبلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب، داعيًا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة.

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استكمال عملية تدمير حماس

وشدد أولمرت، في حديث لقناة إسرائيلية، على خطورة المرحلة التالية قائلًا: "إذا استمرت الحكومة في رفض إخبار العالم بما تتصوره لغزة في المرحلة التالية بعد انتهاء الحرب مع حماس، فلن يتم منحها الوقت من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاستكمال عملية تدمير الحركة".



وأوضح أن "التهديد والتفاخر بالقيادة السياسية الحالية، والزعم أن لدينا الكثير من الوقت، لا أساس له من الصحة، فالوقت محدود للغاية".



وأضاف أولمرت: "ما يمكن أن يمنح إسرائيل بعض الوقت والصبر من جانب المجتمع الدولي، هو أولًا التوضيح أنه في نهاية العملية العسكرية، ستنسحب إسرائيل من غزة عندما تهزم حماس"، مضيفًا: "ليس لدينا خيار للبقاء ولا مصلحة في ذلك، وثانيا تقديم تصور إسرائيل عن غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما ظلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يضغطان على إسرائيل مرارا من أجل القيام به".

وتساءل أولمرت، الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل بين عامي 2006 و2009 قبل أن يسجن في قضية فساد: "هل نريد التفاوض مع الفلسطينيين أم لا؟ إذا لم نكن مستعدين لذلك فهذا يعني أن إسرائيل ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم.