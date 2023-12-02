حماس: لا تبادل أسرى قبل انتهاء العدوان على غزة

أعلن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا توجد مفاوضات حاليا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".



تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين



وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".

وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".

وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

واعتبر العاروري في تصريحاته أن "الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.. كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لنا خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه".

وأضاف: "موقفنا الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب".

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ومن ناحية اخرى ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.

خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان





وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم:" إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".

العدوان الإسرائيلي على غزة

في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

ومن جهته، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفض الأردن لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانها على غزة إلى إخلاء الجزء الشمالي من القطاع وتهجير السكان إلى جنوب القطاع بهدف السيطرة على الجزأ الشمالي وتحويله إلى منطقة عازلة