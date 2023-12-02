حماس: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل استكمال عدوانها على غزة

صرح عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية، متمثلة بوزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل كي تستكمل عدوانها على غزة.

واشنطن تدعم إسرائيل في استئناف العدوان على غزة

وأضاف خلف أن واشنطن تدعي دعم تل أبيب بالمتفجرات، للقضاء على أنفاق "حماس" في القطاع، إلا أن هدف إدارة بايدن الأساسي هو استمرار الحرب وقتل المزيد من المدنيين.

وأكد خلف خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن حديث البيت الأبيض عن استئناف المفاوضات مع مصر وقطر والإسرائيلي هو "ذرٌّ للرماد في العيون"، فمن يريد إيقاف الحرب عليه أن يضغط على تل أبيب، عوضا عن إمدادها بالمال والعتاد العسكري والغطاء الدولي، مضيفا أن المعركة في غزة هي معركة الولايات المتحدة وليست إسرائيل.

Advertisements

وأكد أن ضغط الرأي العام العالمي وانتقاده الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية والعسكرية التي تتكبدها تل أبيب، هي وحدها الكفيلة في ضمان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية التي دامت سبعة أيام، نتجت عن فشل القوات الإسرائيلية في تحقيق انتصار، وحكومة نتنياهو لن تقبل بهدنة ثانية من دون الخروج بإنجاز عسكري ولو كان شكليًّا.

وكان قد انتقد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، إستراتيجية إسرائيل الحالية تجاه غزة، معبرا عن رفض بلاده إبلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب، داعيا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة.



استكمال عملية تدمير حماس

وشدد أولمرت، في حديث لقناة إسرائيلية، على خطورة المرحلة التالية قائلًا: "إذا استمرت الحكومة في رفض إخبار العالم بما تتصوره لغزة في المرحلة التالية بعد انتهاء الحرب مع حماس، فلن يتم منحها الوقت من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاستكمال عملية تدمير الحركة".

وأوضح أن "التهديد والتفاخر بالقيادة السياسية الحالية، والزعم أن لدينا الكثير من الوقت، لا أساس له من الصحة، فالوقت محدود للغاية".

وأضاف أولمرت: "ما يمكن أن يمنح إسرائيل بعض الوقت والصبر من جانب المجتمع الدولي، هو أولا التوضيح أنه في نهاية العملية العسكرية، ستنسحب إسرائيل من غزة عندما تهزم حماس"، مضيفًا: "ليس لدينا خيار للبقاء ولا مصلحة في ذلك، وثانيا تقديم تصور إسرائيل عن غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما ظلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يضغطان على إسرائيل مرارا من أجل القيام به".

وتساءل أولمرت، الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل بين عامي 2006 و2009 قبل أن يسجن في قضية فساد: "هل نريد التفاوض مع الفلسطينيين أم لا؟ إذا لم نكن مستعدين لذلك فهذا يعني أن إسرائيل ستفقد صبر ودعم المجتمع الدولي".



من ناحية اخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم.



نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل من الحرب البرية على غزة

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر 400 هدف لحركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى يتم تحديد كافة الأهداف التي حددتها للحرب البرية على غزة.



وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية، اليوم السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، ان جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، تقريرًا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.





العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

ومع ذلك، فإن "القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وفي السياق ذاته ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.



خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان

وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددًا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.



ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم: "إن إسرائيل أعلنت تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

