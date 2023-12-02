السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الأهلي ويانج أفريكانز،
الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، يسيطر التعادل السلبي  على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز  بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب الوطني مكابا في الجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

 مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

بدأ اللقاء قويا وظلت الكرة حائرة بين الأهلي ويانج أفريكانز في متوسط الميدان.

وبعدها بدأ فريق يانج أفريكانز في السيطرة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى محمد الشناوي.

اعتمد النادي الأهلي على التحولات الهجومية في ظل سيطرة يانج أفريكانز على الكرة وشكل خطورة عن طريق كهربا والشحات وبيرسي تاو.

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وكاد الأهلي أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 43 عن طريق تصويبة من حسين الشحات ولكن ارتطمت بدفاع يانج أفريكانز.

وتلقى ياسر إبراهيم أول بطاقة صفراء في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل مختلف وسيطر على الكرة وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق كهربا ولكن صوبها اللاعب فوق العارضة.

وفي الدقيقة 50 تجاوز كهربا حارس يانج أفريكانز وصوبها ولكن اخرجها مدافع يانج أفريكانز من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 59 صوب حسين الشحات كرة قوية ولكن جاءت بجوار القائم الأيمن لحارس يانج أفريكانز.

وأجرى مارسيل كولر تبديلين لدعم الفريق بنزول كريم فؤاد وعمرو السولية وخروج مروان عطية وحسين الشحات.
وفي الدقيقة 74 انفرد كريم فؤاد بمرمى يانج أفريكانز ولكن تصدى الحارس لتصويبته الأرضية.

 

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

 وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة يانج افريكانز في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

في خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: كهربا، تاو، الشحات. 

تشكيل يانج أفريكانز

وكان ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي  فى المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

الحارس: دجيجيو ديارا.

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده ثلاث نقاط من فوز علي فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بينما لا يمتلك يانج افريكانز أي نقاط بعدما تلقى الهزيمة في المباراة الأولي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر  في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

 

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة  ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

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