السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يبحث عشاق النادي الأهلي في كل مكان عن بث مباشر لـ مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض فيتو خلال السطور القادمة طرق مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة  الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، إليكم المشاهدة عبر موقع فيتو الإخباري، إليكم بث مباشر مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

شاهد المبارة من هنا

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

شاهد لقاء الأهلي ويانج أفريكانز  في دوري أبطال أفريقيا، تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز .

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه  لمواجهة يانج افريكانز في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي 

في خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، علي معلول 

في خط الوسط: ديانج، مروان عطيه، إمام عاشور 

في خط الهجوم: كهربا، تاو، الشحات 

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده ثلاث نقاط من فوز علي فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بينما لا يمتلك يانج افريكانز اي نقاط بعدما تلقي الهزيمة في المباراة الأولي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة  bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة يانج افريكانز اليوم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني
الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور
الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط من فوز في الجولة علي ميدياما الغاني، بينما انهزم الفريق التنزاني أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى ولا يمتلك اي نقاط.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر  في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

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كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة  ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

1- الأهلي 3 نقاط 

2- شباب بلوزداد الجزائري  3 نقاط 

3- ميدياما الغاني  بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني  بدون نقاط 

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