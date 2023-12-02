السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

آرسنال يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

تقدم آرسنال على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية آرسنال أمام وولفرهامبتون كلا من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل أرسنال

"رايا، تومياسو، صليبا، ماجالايس، زينتشينكو، رايس، تروسارد، أوديجارد، مارتينيلي، ساكا، خيسوس".

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تشكيل  وولفرهامبتون 

"سا، سيميدو، داوسون، كيلمان، توتي، بوينو، دويل، تراوري، بيليجراد، هوانج، كونيا".  

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة
2- مانشستر سيتي 29 نقطة
3- ليفربول 28 نقطة
4- أستون فيلا 28 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
6- مانشستر يونايتد 24 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 20 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 12 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون  4 نقاط
20- بيرنلي 4 نقاط

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي 

السبت 2 ديسمبر 

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء        
برينتفورد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء          

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء            

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء          

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء     

 

الأحد 3 ديسمبر 

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء        

ليفربول ضد فولهام   – الساعة 4 مساء          

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء            

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء          

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء  

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