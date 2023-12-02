مازيمبي يفوز على صن داونز 1-0 ويشعل مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، فاز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة صن داونز ومازيمبي

سجل هدف مازيمبي اللاعب جلودي ليكونزا في الدقيقة 60.

ويتصدر فريق صن داونز قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد.

وجاء ترتيب المجموعة بعد فوز مازيبمي على صن داونز كالتالي:

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1- صن داونز 3 نقاط

2- بيراميدز 3 نقاط

3- مازيمبي 3 نقاط

4- نواذيبو بلا نقاط

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نواذيبو في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء اليوم على استاد شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة مساء اليوم السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.