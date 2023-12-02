السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي: مستمرون في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شدد الرئيس السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة، لاسيما في ظل سوابق التعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك النرويجية في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا.

Advertisements

كما تم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لاسيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد كلٍ من قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية، حيث أكد الجانبان أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها، كما شدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا وتردد مزاعم الاحتلال، والنشطاء: كم دفعت لك إسرائيل؟

الاحتلال يستدعي فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

أعفي من الخدمة العسكرية ومنعته نقابة المحامين من أداء الامتحان.. من هو إيتمار بن غفير أيقونة التطرف في دولة الاحتلال؟

حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

السيسي: موقفنا ثابت بتسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل

رافعين جوازات سفرهم، الشباب على رأس المصوتين بالانتخابات الرئاسية في تركيا ولبنان

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي بمنتصف حركة تعاملات العملة الخضراء

مصرع وإصابة شخصين خلال حفر خزان صرف صحي بالمنيا

Advertisements

منوعات

المزيد

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالمتاعب والصعوبات

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

المزيد
الجريدة الرسمية