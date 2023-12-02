السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بعد قليل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محام شهير

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

تصدر محكمة جنح قصر النيل، بعد قليل، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

وكانت النيابة المختصة حددت جلسة 25 نوفمبر الماضي  لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور، تلقى حكما بحبسه لمدة 6 أشهر ومطلوب التنفيذ عليه على خلفية اتهامه بـ سب وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات. 

Advertisements

تأجيل دعوى مرتضى منصور بإلغاء برنامج بوكس تو بوكس لـ 21 يناير

وعلى الجانب الآخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة والمعروض على قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

البرنامج الرياضي

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، أن أولى حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، الذي يقوم على تقديمه الكاتب الصحفي محمد شبانة.

وأضافت: يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز المركزى للمحاسبات ادارة نادي الزمالك الصحفي محمد شبانة الكاتب الصحفي محمد شبانة محاكمة مرتضي منصور محكمة جنح قصر النيل

مواد متعلقة

اليوم، الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف محام شهير

حبس صاحب مصنع ومهندس بحوزتهما عملات أجنبية في المنوفية

حبس 4 عاطلين سرقوا أجهزة إلكترونية وملابس من مسكن بالقليوبية

حبس 3 أشخاص لحيازتهم 220 فرش حشيش بالإسماعيلية

سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها: أنا مريضة منعزلة مظلومة ومحطمة

محاكمة مرتضي منصور لاتهامه بسب وقذف محام شهير غدا

محاكمات المشاهير في أسبوع.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه تعويضا لهذا السبب.. وأحمد عز يدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

النائب العام الأسبق يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

الأكثر قراءة

تحرك برلماني يحذر من تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ومطالب بنشر لوحات شمسية على العقارات

التعليم: توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب للقضاء على سوء التغذية

بسبب وزنها، ليزو تقلب عربة جولف كاردي بي (فيديو)

إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية لليوم الثاني (صور)

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

شرط "سبايدرمان" الغريب

بيراميدز وصن داونز في الصدارة، ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

Advertisements

منوعات

المزيد

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تراجع إنتاج شيكولاتة رأس السنة، لهذين السببين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية