السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تعتزم تخصيص 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

مؤتمر تغير المناخ
مؤتمر تغير المناخ بدبي، فيتو

قالت مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر.

ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن أقرت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، الخميس الماضي، رسميا اتفاقا بشأن صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية.

وقام ممثلون عن البلدان المتقدمة والنامية بصياغة الاتفاق بجهد مضن خلال مفاوضات هذا العام.

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وأطلق المؤتمر صندوقا لمساعدة الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة تكلفتها.

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