رئاسة cop 28 تستحدث برنامجا جديدا لتمويل المناخ، تعرف على تفاصيله

أكد الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ، أن جدول الأعمال المالي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هو تفكير مبتكر لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد.

وأَضاف رئيس مؤتمر المناخ أن إعلان تمويل المناخ الجديد يمثل إطارًا لتمويل اقتصاد مناخي جديد، ويقدم الإعلان جهدًا شاملًا وموحدًا لمكافحة تغير المناخ وإطلاق العنان لتمويل المناخ.

أهداف الإعلان الجديد لتمويل المناخ

وأطلق الدكتور الجابر الإعلان جنبًا إلى جنب مع مجموعة من القادة من جميع أنحاء العالم الذين قادوا أجندة إصلاح تمويل المناخ، ويهدف الإعلان إلى ضمان أن يكون تمويل المناخ متاحًا وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليه.

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وقال الدكتور الجابر إن الإعلان يركز على: "أولًا على إعادة بناء الثقة، وثانيًا على إعادة صياغة الاستثمارات المناخية كفرص اقتصادية، وثالثًا على توسيع نطاق تمويل المناخ".

واضاف رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أنه لن تتمكن أي مبادرة واحدة من إنشاء نظام تمويل المناخ الذي نحتاجه، لذا يجب علينا معًا أن نبني نظامًا بيئيًا شاملًا للحلول، لافتا إلى أنه سيساعد الإعلان على سد فجوة الثقة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، وسيستفيد من الزخم الناتج عن المبادرات القائمة مثل مبادرة بريدجتاون، وأجندة أكرا-مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، ومبادرة مجموعة العشرين الجديدة، وإعلان قادة دلهي وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل.

ماهو برنامج ألتيرا لتمويل المناخ

وكجزء من عدد من المبادرات واسعة النطاق، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة ألتيرا، وهي أكبر أداة مناخية خاصة، وأعلنت عن التزام بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لهذه السيارة بهدف تعبئة 250 مليار دولار أمريكي من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2030، وستجمع ألتيرا بين القطاع الخاص ورأس المال العام لتوجيه استثمارات واسعة النطاق نحو الحلول المناخية على مستوى العالم، بما في ذلك الجنوب العالمي.

كما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 200 مليون دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لدعم القدرة على الصمود والاستدامة لدعم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في البلدان النامية، ويأتي ذلك بعد التزام بقيمة 4.5 مليار دولار لمشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا في وقت سابق من العام.

جدول أعمال تمويل المناخ

جدير بالذكر أنه تم إطلاق الإعلان في سياق عدد من المعالم الهامة على جدول أعمال تمويل المناخ، بما في ذلك تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والوفاء بالوعد الذي قطعه على مدى عقد من الزمن بتحويل 100 مليار دولار إلى الاقتصادات الناشئة المتضررة من تفاقم تغير المناخ، والتوصل إلى اتفاق. بشأن الخسائر والأضرار.

إنشاء المركز العالمي لتمويل المناخ

كما أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز العالمي لتمويل المناخ (GCFC)، وهو مركز أبحاث يركز على القطاع الخاص وسيكون مركزًا متميزًا لتمويل المناخ والأول من نوعه في المنطقة. وسيوفر البرنامج الأبحاث وبناء القدرات لتحفيز الاستثمارات منخفضة الكربون وعالية النمو في المنطقة والعالم.

وقال الدكتور الجابر: “سيدعم المركز العالمي لتمويل المناخ تنفيذ الإعلان من خلال قيادة سياسات مالية مناسبة للغرض وخطط المشاريع لإطلاق الأموال على نطاق غير مسبوق. وسيدعم المركز العالمي لتمويل المناخ والإعلان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بجعل تمويل المناخ أكثر توفرًا وسهولة في الوصول إليه وبأسعار معقولة.

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