السبت 02 ديسمبر 2023
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منوعات

شرط "سبايدرمان" الغريب

سبايدرمان، فيتو
سبايدرمان، فيتو

 على إثر نجاحه الكبير في الجزء الثالث من "سبايدرمان" في 2012، أعرب الممثل البريطاني توم هولاند عن رغبته في مواصلة تقديم شخصية سبايدرمان في جزء رابع، شرط "إنصاف الشخصية".

يأتي ذلك ردًا على سؤال عن إمكانية ترشيحه للشخصية في جزء رابع، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع "جمعية اختيار النقاد"، نقلته صحيفة "هوليوود ريبورتر".

قصة "تنصف الشخصية"

وأوضح هولاند: "سأكون أحمقًا لو رفضت تجسيد هذه الشخصية مجددًا"، لكن إذا كانت القصة "تنصف الشخصية" على حد قوله.
وقد رفض هولاند كشف المزيد من التفاصيل عن جدية مشاركته في المل الجديد مكتفيًا بالقول:  "انخرطنا بنشاط في محادثات على الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الجزء الرابع من سبايدرمان، سواء تمكنا من إيجاد طريقة لإنصاف الشخصية أم لا، فهذا شيء آخر».

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إرث سبايدرمان

فيما أعرب عن تمسكه بإرث سبايدرمان قائلًا: "أشعر بأني محظوظ لأننا تمكنا من العمل على امتياز يتحسن مع كل فيلم، ويحقق نجاحًا أكبر مع كل جزء، وهو ما أعتقد أنه نادر حقًا، وأريد حماية إرثه. يجب أن يستحق الأمر الوقت الذي تستغرقه الشخصية".

وبعد إضراب نقابة الكتاب في مايو 2023، كان هولاند يشارك في اجتماعات عديدة تطرقت إلى سيناريوهات عودة سبايدرمان بشكل جديد في جزء رابع،  بعد نجاح الجزء الثالث من سبايدرمان "لا عودة إلى الوطن" في 2021 الذي جمع أكثر من 1.91 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.
إلا أن المدير التنفيذي لمارفل ستوديوز، كيفن فيج، كشف في تصريح خلال إضراب هوليوود عن محادثات في الشركة لوضع تصور جديد يُعيد سبايدرمان إلى الشاشة قريبًا، دون مزيد من التفاصيل عن الجزء الجديد.

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