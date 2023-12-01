حبس 4 عاطلين سرقوا أجهزة إلكترونية وملابس من مسكن بالقليوبية
قررت النيابة العامة حبس 4 عاطلين لقيامهم بسرقة أجهزة الإلكترونية وملابس من مسكن مقاول بالقليوبية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سرقة مسكن بمنطقة الخصوص بالقليوبية
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت ما تم تداوله بشأن سرقة شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
وبالفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ 23/11/2023 لقسم شرطة الخصوص بلاغا من (مقاول) باكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات وقرر أنها خاصته واتهمهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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