رونالدو vs ميتروفيتش، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

الدوري السعودي ، أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر وخورخي خيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي الممتاز “روشن” هذا الموسم 2023/2024.

تشكيل النصر أمام الهلال

راغد النجار، سلطان الغنام، محمد فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال أمام النصر

ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك، نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة ليكون هو موعد مباراة الهلال والنصر، وذلك في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

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وتنطلق مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الملك فهد الدولي» معقل الزعيم.

ويدخل فريق الهلال مباراة النصر المرتقبة، وهو على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

ونجح فريق الهلال خلال الجولة الماضية، في تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن، وذلك بنتيجة 9-0، لتصبح هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النتيجة في المسابقة.

بينما يدخل فريق النصر مباراة «الكلاسيكو» أمام نظيره فريق الهلال، وهو عينه على الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويأتي فريق النصر رفقاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة، وذلك عقب الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في لقاءين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وبالتالي ستكون هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر.

ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال أمام نظيره النصر، في واحدة من أشرس المنافسات، بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ورغم قوة مباراة النصر والهلال إلا أن هناك صراعا من نوع آخر بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 15 هدفا، فيما يأتي خلفه مهاجم الهلال، ميتروفيتش، برصيد 11 هدفا.

رونالدو vs ميتروفيتش

وفي السطور التالية نعرض أرقام رونالدو وميتروفيتش قبل انطلاق قمة النصر والهلال في الدوري السعودي.

خاض رونالدو 13 مباراة مع النصر في الدوري السعودي بواقع 1.166 دقيقة، ساهم خلالها بـ، 22 هدفا حيث سجل 15 هدفا وصنع 7 آخرين.

وخاض ميتروفيتش 12 مباراة رفقة الهلال بواقع 1.040 دقيقة، ساهم خلالها بـ 14 هدفا حيث سجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين.