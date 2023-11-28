الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

تقارير تكشف اختيار كريستيانو رونالدو لحكام ديربي الرياض امام الهلال

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، فجرت تقرير كولومبي مفاجأة بشأن حكام الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والنصر، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري السعودي.

وقالت عدة تقارير كولومبية، إن الحكم الدولي ويلمان رولدان سيقود مباراة الهلال والنصر، وسيكون معه ميجيل رولدان وألكسندر جوزمان مساعدين، وسيكون حكم الفيديو المساعد هو ماوريسيو بيريز.

وكشفت  التقارير إلى أن الحكم ويلمار رولدان، الذي سيُدير كلاسيكو السعودية، يوم 1 ديسمبر المقبل، جاء بتوصية خاصة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر.

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وأوصى رونالدو بحضور الحكم الكولومبي لإدارة المباريات في الدوري السعودي، علما بأن رولدان كان قد أدار مباراة سابقة للنصر في المسابقة أمام الرائد قبل شهرين، وانتهت بفوز العالمي (3-1).

رولدان يعد من أحد أشهر الحكام المستديرة في كولومبيا، وسبق له إدارة 117 مباراة في بطولة كوبا ليبرتادوريس، أبرزها نهائي المسابقة في العام الحالي، الذي شهد تفوق فلوميننسي البرازيلي على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة (2-1).

وعلاوة على ذلك، شارك ويلمار في في نسختين من بطولة كأس العالم 2022 في قطر و2018 في روسيا، وهو حكم دولي منذ عام 2008.

 

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب" مباراة الهلال ضد النصر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وعاشت جماهير نادي النصر، ساعات من الترقب والقلق، بعد الإصابة التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وسقط رونالدو مصابا بعد التحام عنيف مع حارس بيرسبوليس، وسقوطه على رأسه، الأمر الذي تسبب في استبداله فورا، خوفا من تعرض لمشاكل وإصابة في عضلات عنق الرقبة.


وكشفت تقارير سعودية  الموقف النهائي بشأن إمكانية غياب رونالدو، عن مباراة النصر والهلال، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

واشارات التقارير  جاهزية كريستيانو رونالدو، للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة النصر والهلال القادمة، بدوري المحترفين.

جدول ترتيب الدوري السعودي


ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 38 نقطة.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي، بـ 15 هدف، ويلاحقه الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال بـ 11 هدف.

يذكر أن نادي النصر، حسم تأهله رسميا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا أمام بيرسبوليس الإيراني، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتعادل فريق النصر السعودي مع نظيره برسبوليس الإيراني بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك بالسعودية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني

ولم يشهد الشوط الأول لمباراة النصر وبرسيبوليس أهدافا ولكنه شهد لفتة رائعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نال بها إشادة الجميع.

حيث في الدقيقة الثانية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ليطلب اللاعب من الحكم إلغاءها لعدم صحتها في مشهد رائع.

 

 

وتعرض علي محمد لاجامي للطرد المباشر في الدقيقة 17 ليكمل النصر اللقاء بـ 10 لاعبين فقط.

وفي الشوط الثاني حاول فريق برسيبوليس الإيراني استغلال النقص العددي لفريق النصر بتسجيل هدف إلا أن دفاعات النصر منعت هجوم الفريق الإيراني.

وفي الدقيقة 77 تعرض رونالدو للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى الفريق الإيراني ليغادر اللاعب المباراة.
 

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رونالدو، فيتو 

وكان لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، قد أعلن التشكيل الرسمي ضد نظيره برسيبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

تشكيل النصر أمام برسيبوليس الإيراني

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ايمريك لابورت- علي لاجامي- سلطان الغنام- أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سامي النجعي- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

ويتصدر فريق النصر، جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

أرقام النصر في آسيا هذا الموسم قبل مباراة برسبوليس الإيراني:

لعب: 5 مباريات

فاز: 4 مباريات

خسر: 0

تعادل: 1

الترتيب: الأول برصيد 13 نقطة

 

رونالدو يحطم رقم بيكان

ومن ناحيته يعد رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

 

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