رفع 1070 طن قمامة من شوارع وميادين الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية لليوم الرابع علي التوالي استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع، ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة ، وبمدينة طلخا بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها..

وتمكنت الحملات من رفع 810 أطنان مخلفات بلدية و90طنا أتربة وناتج تقليم أشجار و60 طنا مخلفات صلبة و110 أطنان نواتج تطهير من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا.

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

وعلي مدار ثلاث ورديات استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها ، وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا.

واوضح "مختار" انه تم رفع 810 أطنان مخلفات بلدية و90طنا أتربة وناتج تقليم أشجار و60 طنا مخلفات صلبا و110طن نواتج تطهير من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجا والمنصورة والسنلاوين وبني عبيد وتمي الامديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنيه النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة اعمالها باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة.

واضاف انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق

موضحا ان العمل بالحملة استمر بمشاركة 195معدة نظافة ما بين سيارات قلاب حمولة 1و5 و10 و20 و25 طنا وسيارات كباس حمولة 16 مترا مكعبا وسيارة 6 أمتار وسيارات مياه ولوادر وزواحف وعدد من المكنسيات، وذلك بإشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها..

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة شملت تشغيل المكنسيات علي الطريق السريع ونزله كوبري سندوب ومدخل كورنيش المنصوره وطريق ترعه المنصورية وسعد زغلول كما شملت الحمله رفع كفاءه النظافه العامة بشارع الجيش وشارع قناة السويس وشارع عبد المنعم رياض وشارع عبده معروف وشارع الجمهوريه ومنطقة جديله وعزبة عقل ومدينة السلام ومنطقة المختلط وسيدى يونس وشارع المديريه " ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات وخلف مديرية الامن القديمه وشارع فخر الدين خالد وعزبة عقل ومساكن الشناوى، كما تم رفع تجمعات القمامه والاتربه بعزبة الهاويس وشارع المصرف

وخلف عمارات الجلدية"بنطاق شرق المنصورة، كما تم رفع كفاءة النظافة بشارع عبد السلام عارف والترعه والصدر والنخله وكلية اداب وأحمد ماهر وحي الجامعة وجيهان والجلاء والعباسي وبورسعيد والشيخ حسانين والطميهي وسندوب والمجزر والجمهوريه والمشاية والمرور ومبارك وابو الليل والجيش والهدي والنور والعبور وغسيل ارصفه كوبري المرور وتم كذلك رفع كفاءه النظافه العامه بشارع توشكي وابن زيد والزعفران والطريق السريع.

واسفل كوبري الجامعة بنطاق حي غرب المنصورة، وفي نطاق مدينه طلخا شملت اعمال الحملة رفع كفاءة النظافة من خلال رفع نوتج التطهير علي مصرف حوض ابو العز بشارع الحرمين والمخلفات الصلبة بشارع رشاد خلف شركة مياه الشرب ومنطقة أرض مدرسة الزراعة وورفع كفاءة النظافة بشارع طريق بلقاس وتقسيم عمرو يونس وشارع العراقى وشارع البحر الاعظم امام شركة كوكاكولا.

واكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.